عدم احترام لبرشلونة؟ أوليفر كان يفسر ضحكه أثناء قرعة دوري الأبطال

لقطة جذبت الانتباه أثناء القرعة

رد المدير التنفيذي لبايرن ميونخ على التقارير التي وصفت تصرفه أثناء قرعة دوري الأبطال بعدم الاحترام بسبب ضحكه أثناء مجريات الحدث.

وشوهد الحارس الألماني السابق الذي حضر ممثلاً عن النادي البافاري وهو يضحك عقب أن جمعته القرعة مع برشلونة في المجموعة الثالثة، ثم انضم لهما إنتر وفيكتوريا بلزن.

ماذا قالت التقارير في إسبانيا عن كان؟

صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني أبدت امتعاضها في عدد اليوم الجمعة من تصرف كان، وقالت إن فيه عدم احترام لبرشلونة.

وقالت الجريدة إن الحارس أبدى تصرفاً غير معهوداً منه شخصياً، أو من أشخاص يمثلوا أندية كبرى أثناء مناسبة تتسم بالاحترام.

كيف رد كان على إدعاءات سبورت؟

وتحدث ممثل بايرن ميونخ مع "بيلد" لتفسير موقفه، وتوضيح الأسباب وراء ضحكه أثناء سحب برشلونة.

وقال كان: "التفسير يأتي من الهواء حرفياً، ليفاندوفسكي غادرنا قبل أسابيع والآن القرعة تجمعنا من جديد، كنت أضحك على غرائب كرة القدم".

وأضاف: "بالتأكيد احترم برشلونة وروبرت ليفاندوفكسي كثيراً".