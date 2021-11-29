عدم احترام لأمم إفريقيا .. ميدو يهاجم فيفا بسبب كأس العالم للأندية

اتهم النجم المصري المعتزل، أحمد حسام ميدو، الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم احترام نظيره الإفريقي وبطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك على خلفية إعلان موعد كأس العالم للأندية.

فيفا كان أعلن اليوم رسميًا موعد إقامة بطولة مونديال الأندية 2021، والتي ستُلعب في الإمارات بعد اعتذار اليابان عن تنظيمها في وقت سابق.

متى موعد كأس العالم للأندية 2021، وكيف يتعارض مع أمم إفريقيا؟

فيفا اعتاد إقامة كأس العالم للأندية في ديسمبر من كل عام، لكن توقف المنافسات الرياضية وضمنها مباريات كرة القدم بعد انتشار جائحة كورونا أدى لإزاحة البطولة لمدة شهرين للأمام لتُقام في فبراير من العام التالي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اليوم رسميًا إقامة مونديال الأندية في الفترة بين 3 إلى 12 فبراير 2022 في الإمارات، وذلك رغم علم الجميع أن بطولة كأس أمم إفريقيا ستُقام خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

ويُشارك في مونديال الأندية فريقا الأهلي المصري وتشيلسي الإنجليزي، ويضم كلًا منهما عددًا من اللاعبين المتوقع تواجدهم مع منتخبات بلادهم في أمم إفريقيا، وحال وصول أولئك اللاعبين لنهائي البطولة القارية سيكون لعبهم في الإمارات مع أنديتهم محل شك كبير.

ماذا قال ميدو عن تعارض موعدي مونديال الأندية وكأس أمم إفريقيا؟

النجم المصري الذي حظي بمسيرة جيدة جدًا في أوروبا خاصة هولندا وإنجلترا لم يُفوت تعارض موعدي كأس العالم للأندية مع كأس أمم إفريقيا دون تعليق، إذ وصف ما حدث بأنه عدم احترام من فيفا تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والبطولة القارية.

وأوضح ميدو أن فيفا لم يكن ليجرؤ أبدًا على فعل هذا مع بطولتي كأس أمم أوروبا أو كوبا أمريكا، إذ كتب عبر تويتر "إقامة كأس العالم للأندية تزامنًا مع كأس الأمم الإفريقية فيه عدم احترام من الاتحاد الدولي للكرة الإفريقية .. هل يستطيع الاتحاد الدولي إقامة البطولة في نفس توقيت بطولة كأس الأمم الأوروبية أو في نفس توقيت كوبا أميريكا؟ بالطبع لا!!".

اقامة كأس العالم للاندية تزامنا مع كأس الامم الافريقية فيه عدم احترام من الاتحاد الدولي للكرة الافريقية.. هل يستطيع الاتحاد الدولي اقامة البطولة في نفس توقيت بطولة كأس الامم الاوروبية او في نفس توقيت كوبا اميريكا؟ بالطبع لا!! — Mido (@midoahm) November 29, 2021

يُشار إلى أن ثنائي تشيلسي، حكيم زياش وإدوارد ميندي، من المؤكد تواجدهما مع منتخبي المغرب والسنغال على الترتيب في كأس أمم إفريقيا، فيما يُعد جُل القوام الرئيسي للأهلي من الأسماء المرجح حضورها مع منتخب مصر في الكاميرون.





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