عدلي القيعي يُعلق على رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الشناوي

يليق بالشناوي وبمستواه الفني

ماجد جزر

تطرق عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي للأنباء التي رشحت حارس مرمى الفريق محمد الشناوي من أجل الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت صحيفة "برمنجام ميل" الإنجليزية قد نشرت تقرير عن تفكير نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع الشناوي حارس مرمى الأهلي.

القيعي قال في تصريحات تلفزيونية : "لو كان هذا الخبر صحيحًا، سيكون أمرًا رائعًا، ويليق بالشناوي وبمستواه الفني".

وواصل تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن محمد الشناوي يمتلك إمكانيات ومؤهلات رائعة تؤهله للانضمام لـ مانشستر يونايتد لافتا أن الدوري الإنجليزي يليق بـ الشناوي.

وأضاف أنه في حال تقدم مانشستر يونايتد بعرض رسمي لـ الشناوي فعليه أن يرحل على الفور ولا يدع أي شخص يقف عائقا أمام رحيله.

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مستشار الأهلي أكمل تصريحاته : "مشكلة الشياطين الحمر هي إصابة دي خيا وبمجرد تعافيه سيكون الحارس الأساسي للفريق، وبالتأكيد لابد أن يفرض حارسنا نفسه من أجل اللعب هناك".