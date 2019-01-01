عدلان قديورة: نسعى للتتويج باللقب من أجل الشعب الجزائري

لاعب وسط الجزائر يتغزل في مدربه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف عدلان قديورة، لاعب وسط منتخب الجزائر، عن أنه وزملائه يعلمون جيدًا بأنهم يعيشون أوقاتًا جميلة، بخوض نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال.

قديورة قال خلال تصريحات للمؤتمر الصحفي: "ندرك الظروف المحيطة ببلادنا والشعب في الفترة الأخيرة، نحن نركز على المباراة النهائية ونسعى للفوز بها من أجل الشعب الجزائري".

لاعب الجزائر تابع: "المدرب يعرف اللاعبين ويعرف ما يريدوا تمامًا، ويقوم بدور قوي للغاية، فلديه فضل كبير لما وصل له المنتخب".

نهائي أمم إفريقيا 🏆

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وواصل: "إذا لم يكن لديك طاهٍ جيد لم يكن الطعام جيدًا، المدرب يعطي لنا ثقة كبيرة في أنفسنا".

عدلان قديورة اختتم تصريحاته قائلًا: "في كأس العالم أظهرنا أداء عالٍ أعقبه إحباط، وكان علينا أن نقدم شيء مختلف، ونبدأ مرحلة انتصارات وفوز للجزائر".

المنتخب الجزائري سيواجه نظيره السنغالي مساء غدٍ الجمعة، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، على ملعب ستاد القاهرة.