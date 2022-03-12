"عدد الأجانب في أندية الدوري السعودي سيصل إلى 11"

النظام حاليًا يسمح بوجود 7 لاعبين وثامن خارج القائمة

كشف الإعلامي وليد الفراج عن فكرة مستقبلية مفاجئة تخص دوري روشن السعودي، حين أشار إلى أن عدد الأجانب المسموح به لكل نادٍ قد يصل إلى 11.

النقاش في حلقة الليلة من برنامج "أكشن مع وليد" كان حول الدروس المستفادة من مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وخاصة فرص اللاعبين السعوديين في اللعب مع أنديتهم ومدى فائدة الدوري الرديف في تلك النقطة بالذات.

الفراج قال "عدد الأجانب في أندية الدوري السعودي سيزداد، يتواجد الآن 7 بجانب ثامن خارج القائمة، والمتوقع أن يزداد تدريجيًا، حيث يصل موسم 2023-2024 إلى 8 لاعبين، والمتوقع أن يُصبح العدد 11 لاعبًا قبل موسم 2027 أو 2028".

أتم "هذا يعني أن الدوري الرديف أصبح ضرورة ويجب تطويره لمنح اللاعبين السعوديين فرصًا أكبر للعب".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي افتتح مشواره في مونديال 2022 بالفوز على الأرجنتين لكنه خسر المباراتين التاليتين أمام بولندا والمكسيك ليخرج من الدور الأول.