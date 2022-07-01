عجوز مرفوع الرأس .. ألفيش يُسوق لنفسه بعد مغادرة برشلونة!

تعهد باللعب حتى يبلغ عمره 50 سنة

أصبح المدافع البرازيلي داني ألفيش لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لذلك لم ينتظر تلقيه أي عروض وقرر التسويق لنفسه.

صاحب الـ39 سنة انضم للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، لمساعدة فريق المدرب تشافي هيرنانديز حتى نهاية الموسم.

ورغم ظهوره بمستويات طيبة، إلا أن إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا قررت توجيه الشكر له والاستغناء عنه.

ولذلك قرر اللاعب تسويق نفسه بتدوينة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وضع بها مقطع فيديو يستعرض مجموعة من لقطاته بمباراة برشلونة وإشبيلية بالدوري الإسباني الموسم الماضي.

وقال ألفيش في التدوينة:"إنه اليوم الأخير من عقدي مع برشلونة، وكما تعرفون لم أوقع على أي عقد حتى الآن مع فريق جديد، لذلك دعوني أقوم بتسويق نفسي لأنني كبير في السن وفقدت مصداقيتي في السوق".

وأضاف:"في الفيديو الذي أمامكم سترون رجلًا عجوزًا يفعل بعض الأشياء بطريقة مختلفة ودائمًا مرفوع الرأس".

وتابع:"بعيدًا عن المزاح، أنا متفرغ حاليًا وبلا فريق، اسمي داني ألفيش، برازيلي ومعروف باسم المجنون الجيد، عمري 39 سنة وأعتبر أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم بـ43 بطولة، وسألعب حتى يبلغ عمري 50 سنة".

يذكر أن ألفيش لعب 15 مباراة مع برشلونة بكل البطولات خلال الموسم الماضي، ونجح في التسجيل مرة واحدة وصنع 3 أهداف.

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