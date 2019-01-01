رسميًا - الاتحاد الإسباني يحدد موقف ديمبيلي من الكلاسيكو

الاتحاد الإسباني يعلن بشكل رسمي عن قراره فيما يتعلق بمشاركة عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة في مواجهة ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إيقاف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لمدة مباراتين بسبب تعرضه للطرد الأسبوع الماضي أمام إشبيلية.

جاء هذا في بيان رسمي صدر قبل قليل وأكد من خلاله الاتحاد الإسباني أن اللاعب لن يكون متاحًا في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وكان ديمبيلي قد تعرض للطرد في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني بين برشلونة وإشبيلية بعد تحدثه مع الحكم بشكل غير لائق.

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وذكر الحكم ماتيو لاهوز في تقريره عقب المباراة أن ديمبيلي توجه له وقال: "أنت حكم سيئ للغاية"، مما دفعه لطرد اللاعب بشكل فوري.

وبعث برشلونة بمقطع فيديو آخر يظهر ديمبيلي وهو يقول "هذا سيئ هذا سيئ"، في إشارة للموقف نفسه وليس حكم المباراة لكن اللجنة اتخذت قرارها.

ويحل برشلونة ضيفًا على إيبار بعد فترة التوقف الدولي وبعدها يواجه ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني وبهذا الشكل سيغيب ديمبيلي عن المواجهتين.

جدير بالذكر أن برشلونة يستطيع تخفيف عقوبة اللاعب حال تقدم بطلب لذلك خلال الساعات المقبلة وتم مراجعة من جديد.