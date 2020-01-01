عثمان النجار: هدف الذهاب قد يساعدنا أمام الزمالك.. والترجي لن يتأثر بالإيقافات

الزمالك في مواجهة نارية أمام الترجي التونسي

تحدث عثمان النجار المدرب المساعد لمعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، عن مواجهة الزمالك في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي التونسي يسعى للعودة بعد الهزيمة أمام الزمالك في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في استاد القاهرة الجمعة الماضية.

وأكد النجار خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة أن بطاقة التأهل مازالت متاحة أمام فريق باب سويقة وأنهم قادرون على خطفها من الزمالك.

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وقال المدرب المساعد للترجي التونسي: "أتيحت لنا فرص كثيرة في لقاء الذهاب ولكننا لم نستغلها بالشكل الأمثل من أجل تحقيق الفوز على الزمالك".

وتابع عثمان النجار: "الهدف الذي سجلناه في القاهرة قد يساعدنا بشكل كبير في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية واستكمال مشوار الدفاع عن اللقب".

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وأردف مدرب الترجي: "العامل النفسي هام جدًا للاعبين في لقاء مثل هذا ولكننا أبعدنا أنفسنا عن كل شيء" مشيرًا إلى قرارات الكاف بالإيقافات منذ ساعات.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الهزيمة بفارق هدف واحد فقط.