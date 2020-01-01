عبقرية كلوب وصلاح يدفعان مشجع مانشستر سيتي لصناعة وثائقي عن ليفربول

العبقرية تغلب الانتماءات أحيانًا

شرح المخرج المشجع لنادي مانشستر سيتي والمرشح لجائزة إيمي لماذا شعر بأنه مضطر لإنتاج فيلم عن فوز ليفربول التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

منذ إطلاق فيلمه الشهير "ليلة واحدة في تورينو" عن مشوار إنجلترا في كأس العالم 1990 قبل عقد من الزمن، تركز الكثير من أعمال إرسكين حول عباقرة الرياضة، بما في ذلك ليونيل ميسي.

وفي هذا السياق قال إرسكين لصحيفة ذا أتلتيك: "إن محاولة إلقاء نظرة على التأثير العاطفي الذي يحدثونه على الأشخاص من حولهم يثير إعجابي، كلوب شخصية غير عادية. وجذابة جدًا"

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وأضاف: "لا تمتد إدارته للرجل إلى الطريقة التي يعمل بها مع اللاعبين فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الطريقة التي يعمل بها مع الجميع في المنظومة وأنا وددت أن أشرك الجماهير في ذلك.

وتابع: "إنه مختلف، بشغفه وحماسه، هذا الشعور بالوجود إلى جانبهم. إنه ليس خائفًا من أن يكون على طبيعته وهو رائع في جمع الناس معًا، هذه الأشياء تقرب المسافات بينه وبين الجماهير أكثر"

وحول وقت إنتاج الفيلم قال: "قررنا أن نصنع الفيلم في وقت مبكر من هذا العام، قبل وقت قصير من تفشي الوباء. كانت تلك مفاجأة للجميع وأجبرت على إعادة الجدولة قليلًا.

ويبدأ الفيلم بابتسامة كلوب المشرقة وهو يعلن: "أنا لست أذكى شخص على هذا الكوكب، أنا لست الشخص الأكثر مهارة على هذا الكوكب، لست أفضل مظهر أو أفضل خلفية، لكن ليست مشكلة على الإطلاق".

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يذكر أن تواجد محمد صلاح في الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في الموسم الماضي كان أحد أهم دوافع الرجل لإنتاج الفيلم عن هذه القصة الملحمية.