عبر بيان رسمي .. ريال مدريد يطلق الانتخابات الرئاسية

هل يرحل فلورنتينو بيريز؟

أصدر ريال مدريد بيانا رسمياً يعلن فيه بداية التحركات الرسمية لإطلاق الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد للنادي الملكي.

ويتولى حالياً فلورنتينو بيريز رئاسة النادي الملكي في فترته الثانية التي انطلقت في 2009.

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وقال بيان النادي الملكي: "ريال مدريد يعلن استدعاء الانتخابات الرئاسية الخاصة بالنادي ومجلس الإدارة وذلك بالرجوع للقانون رقم 38".

وأضاف: "الرئيس بعد الاستماع للمجلس اليوم قرر بحسب قوانين نادي ريال مدريد بداية التحضير لإجراءات الانتخابات".

الانتخابات ستكون عن فترة 2021 وحتى 2025، أي الأعوام الأربعة القادمة بحسب اللوائح.

وتشير التقارير إلى أن الموعد الذي ستقام فيه الانتخابات سيكون في يونيو المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم التأكيد بصفة رسمية.

ويعد بيريز من أنجح الرؤساء في تاريخ ريال مدريد بعد أن حققه الفريق الكروي في عهده عديد البطولات محلياً وقارياً، بالإضافة للنجاح في الألعاب الأخرى.