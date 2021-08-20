عبد عطيف يمنح 3 لاعبين في الهلال تقييم "5 من 10" أمام التعاون

الهلال حقق فوزًا صعبًا في القصيم

لم يُقدم الهلال الأداء المتوقع لكنه استطاع الفوز على التعاون 2-1 في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد ظهر عدد من لاعبيه بمستوى أقل من المطلوب.

التعاون تقدم بهدف لياندر تاوامبا في الشوط الأول، وبعد ساعة من اللعب أشرك المدرب ليوناردو جارديم الظهير الأيسر ياسر الشهراني بدلًا من مدالله العليان، وقد قلب الأمور في الملعب لصالح الهلال بصناعة هدفي التعادل والفوز.

النجم السعودي المعتزل "عبده عطيف" اختار الشهراني وزميله الذي شارك بديلًا كذلك "سلمان الفرج" الأفضل في اللقاء من جانب الهلال، وقد منحهما تقييم 8 من 10 عبر برنامج في المرمى المذاع على قناة العربية السعودية.

وعند الأسوأ، منح عطيف، الذي سبق أن لعب للشباب والنصر والاتحاد، 3 لاعبين من الزعيم تقييم 5 من 10 وهم حارس المرمى عبد الله المعيوف والظهير الأيمن محمد البريك والمهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس.

المعيوف يتحمل الجزء الأكبر من هدف التعاون بخروجه الخاطئ وتعامله السيئ مع الكرة خارج منطقة الجزاء، فيما لم يُقدم البريك الأداء المنتظر وجاءت كل تمريراته العرضية سهلة لدفاع أصحاب الملعب، فيما لعب جوميس مباراة متواضعة وغادر الملعب في الشوط الثاني.

تقييم عبده عطيف لاداء لاعبي الهلال أمام التعاون، المعيوف، البريك، وجوميز الأضعف، هل تتفق معه؟ pic.twitter.com/CWN9hYMrKA — العربية - في المرمى (@FilMarma) August 20, 2021

وحصل موسى ماريجا صاحب هدف الهلال الأول على تقييم 7 فيما المدافع جانج هيون سو صاحب هدف الفوز القاتل على 7.5 ومثله سالم الدوسري، ومنح عطيف المدافع محمد جحفلي الذي لعب في وسط الملعب تقييم 5.5 وزميله في الوسط جوستافو كويلار 7، فيما كان نصيب الجناح أندريه كاريلو 6 درجات من 10.