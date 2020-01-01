عبد الناصر محمد: لاعبي فريقي كانوا خائفين من الأهلي

مدرب فريق مصر، يتحدث عن أسباب خسارة فريقه أمام الأهلي.

أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق نادي مصر، على أنه لمس الخوف في نفوس لاعبيه، قبل مواجهة الأهلي، وأن الأخير يدخل أي مباراة، وهو فائز بنسبة 30% على الأقل.

مدرب فريق مصر قال خلال تصريحات المؤتمر الصحفي: "مواجهة الأهلي لها رهبة، وأنا دائمًا أقول للاعبي فريقي لا تخافوا من أي منافس، ولكن هذا شيء في نفوس اللاعبين لا يمكن تغييره".

عبد الناصر محمد تابع: "لا يوجد فريق ينافس الأهلي خلال الوقت الحالي، فهو يمتلك أفضل اللاعبين في الدوري المصري، وعندما تشاهدهم ترى أن الفارق كبير مع أي منافس آخر".

وأردف: "الأهلي يدخل أي مباراة وهي محسومه بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، بسبب الثقة والرهبة لدى المنافسين، وكنت أحاول إقناع اللاعبين بمواجهة أي منافس".

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وواصل: "الرهبة ذهبت عن ان اللاعبين بعد استقبال الأهداف، وتعاملوا معها بشكل إيجابي، والتبديلات صنعت الفارق، وكنا الأفضل في الدقائق الأخيرة وسجلنا هدف".

واختتم عبد الناصر تصريحاته، متحدثًا عن ثغرات الأهلي، حيث قال: "كنا نعلم أن دفاعات الأهلي ممكن اختراقها عن طريق إرسال الكرات خلف الأطراف، بسبب تقدم الظهيرين، وتدربنا على هذا الأمر".

الأهلي حقق الفوز على فريق مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.