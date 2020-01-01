عطيف يعود إلى تدريبات الهلال استعدادًا لمواجهة الأهلي

الهلال يستعيد خدمات عطيف قبل مواجهة الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية أمام الأهلي.

شهدت تدريبات فريق نادي الهلال السعودي الجماعية، مشاركة عبد الله عطيف، بعدما منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة، بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي، مساء غدٍ الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 11، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

عبد الله عطيف أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال أمام الأهلي، بجانب زميله سلمان الفرج، الذي شارك في جزء من تدريبات الزعيم استعدادًا للقاء الراقي.

فرص مشاركة الفرج في مباراة الكلاسيكو ضئيلة، حيث سيخضع لاختبارات خاصة، قبل تحديد مشاركته من عدمها، فيما يفقد الفريق خدمات الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

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ويغيب جانج هيون سو عن مباراة الهلال أمام الأهلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفيصلي الأخيرة، حيث يعاني من آلام أسفل البطن.

الإصابة ستبعد جانج عن الملاعب لمدة لن تقل عن 3 أسابيع مقبلة، حتى يتعافى تمامًا من التمزق في العضلات أسفل البطن، ليعود للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

ويسعى الهلال للعودة إلى قمة الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 24 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ 29 نقطة، ويتبقى للزعيم مباراتين مؤجلتين.