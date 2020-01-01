عبد الله جمعة: شقيقي صالح أكد لي أنني اتخذت قرارًا صحيحًا بالانضمام للزمالك

جمعة يكشف عن رأي شقيقه صالح بعد انضمامه لنادي الزمالك.

كشف عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، عن أن شقيقه صالح لاعب الأهلي، أكد له على أن قرار انضمامه للقلعة البيضاء كان صائبًا.

صالح جمعة يعاني بالأهلي حاليًا، في ظل عدم مشاركته وابتعاده عن قائمة الفريق، حيث طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، الاستغناء عن خدماته، في ظل عدم حاجته له.

عبد الله قال خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: "قرار انضمامي للقلعة البيضاء جاء بهدف حصد البطولات المحلية والإفريقية معه".

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لاعب الزمالك تابع: "شقيقي صالح جمعة أبلغني بأنني اتخذت القرار الصحيح، بالانضمام لصفوف الفريق".

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جمعة واصل: "هدفنا الآن تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، لو حققتها سأحقق طموحي مع الفريق الأبيض، وأنا مستمر مع الزمالك حتى لو حققت جميع البطولات، لأنني امتلك الكثير لتقديمه".

الظهير الأيسر للزمالك أردف: "لا أشعر بالخوف على الزمالك، طوال تواجد طارق حامد في الملعب".

ويستعد الزمالك للعب دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، خلال شهر مايو المقبل.