عبد الله المعيوف: التدوير مطلوب في الهلال حاليًا

حارس مرمى الهلال يتحدث عن لقاء الاتحاد السكندري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد الله المعيوف، حارس مرمى الهلال السعودي، على أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، ببطولة كأس زايد للأندية.

المعيوف قال خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "المباراة لم تكن سهلة، وتمكنا من التعادل، وسنعمل على إسعاد الجماهير الفترة المقبلة".

حارس الهلال تابع: "كانت هناك العديد من الفرص الخطيرة لفريق الاتحاد، ولكن جميع اللاعبين كانوا في يومهم، خاصة المدافعين".

إذا سال أحدهم عن أفضل لاعب في صفوف #الهلال أمام الاتحاد السكندري 🔵

هذا المقطع يحمل الإجابة بكل تأكيد 👇

المعيوف المتألق 💫



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pic.twitter.com/WI4xYXFOFD — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 25, 2019

عبد الله المعيوف أردف: "لا تعليق على أرضية الملعب، ولكننا لعبنا بشكل جيد ولا يوجد أي مشكلة".

واختتم حارس مرمى الهلال تصريحاته قائلًا: "التدوير في فريق الهلال مطلوب خلال الفترة الحالية، في ظل ضغط المباريات".

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الاتحاد ودع البطولة العربية للأندية، بعد الخسارة من الهلال السعودي ذهابًا بثلاثية دون رد، ثم التعادل معه سلبيًا في مباراة الإياب اليوم الإثنين.