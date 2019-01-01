عبد الله الخيبري يعود لتدريبات النصر قبل مواجهة العدالة

النصر يستعيد خدمات الخيبري لمواجهة العدالة.

خاض فريق نادي النصر، تدريباته اليوم الأحد، بعد حصول لاعبيه على راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على التعاون يوم الجمعة الماضي.

النصر تصدر ترتيب الدوري، بالفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات النصر اليوم، عودة لاعب الوسط عبد الله الخيبري، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

الخيبري غاب عن المشاركة مع النصر خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها، ليخضع إلى برنامج تأهيلي.

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بدأت تدريبات النصر بتمارين لياقية وتكتيكية متنوعة، قبل اختتامها بمناورة على منتصف الملعب، والتي شارك فيها الخيبري.

واكتفى لاعبي النصر الذين شاركوا في مباراة التعاون أساسيًا، بالجري حول الملعب توجهوا بعدها إلى النادي الصحي.

يأتي ذلك ضمن إطار استعدادات النصر لمواجهة العدالة، المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة 12 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.