عبد الكريم حسن يتوجه برسالة خاصة للجمهور العماني

منتخب قطر حُرم من جمهوره في كأس آسيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه عبد الكريم حسن؛ لاعب منتخب قطر، برسالة خاص للجمهور العماني بعد مساندتها للعنابي طوال مشواره في كأس آسيا الإمارات 2019.

الأدعم توج بطلًا للبطولة القارية لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على المنتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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وافتقد المنتخب القطري لجمهوره طوال البطولة، بسبب منعها من السفر للإمارات، حيث أقيمت البطولة، لخلافات سياسية بين البلدين.

عبد الكريم قال، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية: "أود أن أشكر جمهور عمان على مجهودهم معنا في البطولة، شعور صعب أن تكون تلعب في دولة مجاورة لك وجمهورك لا يحضر، لكن الجمهور العماني لم يقصر معنا".

وأضاف: "لم نتوقع حضورهم بهذا العدد في النهائي، كان شيء يشرح الصدر، خاصة استقبالهم لنا من الحدود حتى وصلنا لفندق الإقامة".

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يذكر أن المنتخب العماني كذلك شارك في البطولة، وصعد من دور المجموعات كأفضل ثلاث بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط.

وودعت عمان الكأس من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام منتخب إيران بثنائية نظيفة.