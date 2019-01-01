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كأس آسيا

عبد الكريم حسن: تأهلنا تاريخي ومواجهة السعودية للمتعة

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قطر - المعز علي
مدافع المنتخب القطري يتحدث عن مواجهة السعودية المقبلة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أبدى عبد الكريم حسن، لاعب المنتخب القطري، سعادته بتحقيق الفوز على كوريا الشمالية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بكأس آسيا.

قطر فاز على كوريا الشمالية، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بكأس أمم آسيا المقامة في الإمارات.

عبد الكريم حسن قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أهنئ أهلنا في الدوحة، وكنا مسيطرين طوال المباراة، وكوريا الشمالية شكلت خطرًا علينا في الكرات الثابتة والركنيات".

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مدافع قطر تابع: "استطعنا أن نحقق الفوز والتأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا، بشباك نظيفة، وجدية اللاعبين جعلتنا ندخل التاريخ من أوسع أبوابه".

وتحدث عبد الكريم حسن عن لقاء السعودية، حيث قال: "مباراة ستكون ممتعة، ديربي بين إخوان، الكل ينتظرها، نتمنى الجمهور واللاعبين يستمتعوا، كلنا تأهلنا، المباراة للمتعة والكرة الحلوة".

ويواجه المنتخب القطري نظيره السعودي، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا، وذلك للمنافسة على صدارة المجموعة الخامسة.

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