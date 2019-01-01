آدم وكمارا والمفرج ضمن قائمة السعودية لبطولة غرب آسيا

مهاجما النصر والاتحاد الجديدين على رأس القائمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن يوسف عنبر المدير الفني لمنتخب السعودية قائمة اللاعبين الذين سيخوضون غمار بطولة اتحاد غرب آسيا في العراق.

وجاء على رأس القائمة مدافع الهلال متعب المفرج ومهاجم النصر الجديد عبد الفتاح آدم، وكذلك هارون كمارا الذي أتم انتقاله للاتحاد هذا الصيف بعد صراع مع الهلال.

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وضم عنبر كذلك يزيد البكر مدافع الفيصلي الذي ارتدى قميص الأهلي هذا الصيف، وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: عبدالله الصالح، مصطفى ملائكة وعبدالله الجدعاني.

الدفاع: حاتم بلال، فواز الصقور، حسين الشويش، محمد العمري، متعب المفرج، وسام سويد، سامي الخيبري، حسان تمبكتي ويزيد البكر.

الوسط: علي النمر، عبد الكريم القحطاني، ربيع سفياني، نايف هزازي، محمد الفهيد، خالد كعبي، عبدالمحسن القحطاني، محمد المجحد وصالح العمري.

الهجوم: عبدالفتاح آدم، هارون كمارا وحسن شراحيلي.

وسيفتتح الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة الكويت يوم الأحد القادم في إربيل.