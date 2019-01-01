عبد الفتاح آدم: كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في الاتحاد

التعاون حقق بطولة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه على حساب الاتحاد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عبد الفتاح آدم، لاعب التعاون، أن المباريات النهائية، دائماً ما تكون فيها حظوظ الفريقين متساوية في الحصول على اللقب.

وحقق التعاون لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ليضمن السكري المشاركة الآسيوية الموسم القادم.

وقال آدم في تصريحات عقبت اللقاء: "كاد قلبي ان يطلع من مكانه في الدقائق الأخيرة من اللقاء، اللاعب عندما يكون في الملعب يكون مرتاحاً أكثر ممن هم على مقاعد البدلاء".

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وواصل: "النهائيات دائماً ما تكون متساوية بالنسبة للفريقين، الشوط الأول لم نكن في كامل تركيزنا، ولكن الشوط الثاني لعبنا بأسلوبنا، وبطريقتنا، كان بإمكاننا أن نسجل ثلاثة أو أربعة أهداف".

وتابع: "كان عندنا إيمان في الشوط الثاني، أننا سنعود للمباراة من جيد وقد كان، أريد أن أهدي هذه الكأس للجمهور ولوالدي ووالدتي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "بالرغم من صعودنا للآسيوية، إلا أننا سنعمل على الفوز بالمباراتين القادمتين في الدوري السعودي.

رغم فارق الإمكانيات مع الأندية الكبيرة.. حقق كأس الملك وتأهل للبطولة الآسيوية ويحتل المركز الرابع في الدوري 🔝



هل يستحق بيدرو ايمانويل لقب أفضل مدرب هذا الموسم؟ pic.twitter.com/uJ9p4ZYvdF — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

الجدير بالذكر ان التعاون يتبقى له مباراتين وحتى نهاية الدوري السعودي، حيث يلعب أمام الشباب في الجولة قبل الأخيرة، والفيصلي في الجولة الأخيرة.