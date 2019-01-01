محاولات طبية لتجهيز آدم لمواجهتي البحرين والأردن

المهاجم أصيب في التدريب الأخير قبل مباراة الكويت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبذل الجهاز الطبي لمنتخب السعودية المتواجد في العراق حاليًا جهودًا مكثقة لمحاولة تجهيز عبد الفتاح آدم للحاق بمباراتي البحرين والأردن في دور المجموعات من بطولة اتحاد غرب آسيا.

وكان من المقرر أن يخوض مهاجم النصر مباراة الأخضر الأولى في البطولة أمام الكويت، لكنه تعرض لإصابة عضلية في التدريب الأخير مما أخرجه من اللقاء وسمح لربيع السفياني باللعب كمهاجم أساسي، وقد أحرز هدف السعودية الوحيد في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الكويت 2-1.

كمارا يلتحق بالمنتخب السعودي في العراق

وأشارت التقارير الصحفية المتابعة للمنتخب أن المدرب يوسف عنبر سيبدأ بهارون كمارا في الهجوم أمام البحرين، وسيُعيد سفياني لخط الوسط المهاجم، وأنه يُخطط لمنح آدم فرصة اللعب ولو لدقائق خلال المباراة.

يُذكر أن كمارا التحق اليوم بصفوف المنتخب بعد خروجه من حسابات فريقه الاتحاد في دوري أبطال آسيا، ذلك بعد تحذير ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لإدارة العميد من إشراك اللاعب في بطولات آسيا كونه من فئة المواليد ولا يمتلك بطاقة أحوال سعودية.