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عبد العزيز الفيصل يشكر تركي آل الشيخ بعد رئاسة الرياضة السعودية

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رئيس الهيئة العامة للرياضة يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على توجيه الشكر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومحمد بن سلمان ولي العهد، بعد توليه المسؤولية.

خادم الحرمين الشريفين، أصدر أمرًا ملكيًا، بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية، وتعيين عبد العزيز الفيصل بدلًا منه.

ونشر الفيصل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها:

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"بكثير من المحبة والتقدير أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - خالص الشكر والامتنان على الثقة الكريمة التي حظيت بها كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وأسأل الله التوفيق والسداد".

ووجه الفيصل الشكر إلى تركي آل الشيخ خلال تغريدة أخرى جاء فيها:

"أشكر أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ على ما قدمه من عمل متميز في المرحلة الماضية وأتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة .. بإذن الله سنستمر في مواصلة تقديم واستضافة كل الأحداث والفعاليات الرياضية المتنوعة بجهد وعمل وتميز زملائي مسؤولي و منسوبي الهيئة والاتحادات والأندية".

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