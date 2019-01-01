العنبري: الشارقة محظوظ؟ الحمد لله، أتمنى وقوف الحظ معنا دومًا

مدرب الشارقة يرد على تهمة الحظ

تمنى عبد العزيز العنبيري المدير الفني لفريق الشارقة أن يقف الحظ بجانب فريقه دومًا وفي جميع المباريات، ذلك ردًا منه على الأقاويل المنتشرة في الإمارات بأن "الملك" يفوز بالمباريات بالحظ.

الشارقة يستعد لمواجهة حتا في الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي، ويسعى الفريق للفوز لتعزيز فرصه في التأهل للدور القادم من البطولة، إذ يتواجد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط فيما يتذيل منافسه المجموعة بنقطة واحدة.

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المدرب الإماراتي وعلى هامش تلك المباراة، رد على مقولة "الشارقة يفوز بالحظ" بقوله "الحمد لله، نتمنى أن يكون الحظ معنا دومًا وفي كل المباريات".

مضيفًا "البعض يتحدث عن مباراتنا مع حتا في دوري الخليج العربي والتي عدنا منها بالتعادل 2-2، يومها كانت رغبة اللاعبين في العودة قوية ولكن الكرة أحيانًا لا تسير كما تريد، وطالما نحن نمتلك الرغبة والحماس والإصرار فهذا هو الأهم عندي".

وعن مباراة اليوم، قال العنبري "ستكون مباراة صعبة وقوية خاصة أنها فرصة حتا الأخيرة في التأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي، هم يمتلكون عددًا من اللاعبين المميزين ولكننا بدورنا نثق تمامًا في اللاعبين الذين سيخوضون اللقاء وقدرتهم على حسمه لصالح الشارقة".

يُذكر أن الشارقة يتصدر دوري الخليج العربي هذا الموسم برصيد 19 نقطة متفوقًا على مطارده شباب الأهلي بـ3 نقاط بعد 7 جولات من البداية.