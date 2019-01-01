حمد الله Vs بونجاح - من سيتفوق بلقاء السد والنصر؟

مواجهة السد والنصر ستشهد وجود مهاجمان من طراز فريد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

مواجهة حاسمة ستجمع بين السد القطري والنصر السعودي، في إياب دور الربع نهائي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، باللقاء الذي سيقام يوم الأثنين.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي ستجعل مباراة العودة على صفيح ساخن.

النصر يلعب المباراة من أجل إنهاء اللقاء بالتعادل على أقل تقدير، والسد على جانب آخر لا يوجد أمامه سوى الفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين لحسم التأهل.

السد يمتلك مهاجمًا رائعًا، وهو الجزائري بغداد بونجاح، هداف الفريق خلال الموسم الماضي، ونستعرض أبرز أرقامه خلال السطور التالية..

بغداد بونجاح

المهاجم الجزائري صاحب الـ27 عامًا، شارك هذا الموسم مع السد في 9 مباريات، وسجل هدفين، وسدد 14 كرة على مرمى المنافسين.

بونجاح صنع هدفين لزملائه، ومرر 7 كرات حاسمة، ووقع في التسلل 20 مرة.

ويمتلك النصر مهاجم من طراز فريد، وهو المغربي عبد الرزاق حمد الله، ونستعرض أرقامه..

عبد الرزاق حمد الله

شارك مع النصر في دوري أبطال آسيا في 4 مباريات، سجل فيهم 3 أهداف، منهم هدف من ركلة جزاء.

سدد المغربي 9 كرات على المرمى، وصنع هدف واحد فقط لزملائه، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وحصل على ركلتي جزاء، ووقع في التسلل 5 مرات.