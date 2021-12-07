يبدو أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ المهاجم السابق لنادي النصر السعودي، يريد أن يظهر بصورة غير المبالي لقرار ناديه بفسخ عقده برسائله المستمرة حول القرار.

بيتروس يواسي حمد الله:

مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، كان قد أعلن في نوفمبر الماضي، فسخ عقد المهاجم المغربي دون الكشف عن الأسباب، مكتفيًا بقول "لأسباب شرعية وقانونية". (طالع التفاصيل)

وبعد صمت لعدة أيام، خرج حمد الله بالأمس، موجهًا رسالة لجمهور العالمي ولعدة أشخاص، لكنه تجاهل تمامًا مسلي آل معمر. (طالع التفاصيل)

وحرص البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط النصر السابق، الذي تم فسخ عقده ببداية الموسم الحالي بالتراضي بين الطرفين، على مواساة حمد الله برسالة خاصة. (طالع التفاصيل)

حمد الله لا يبالي؟

المغربي قام بنشر عدة فيديوهات عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال أدائه بعض التدريبات، معلقًا: "استعد لتحدٍ جديد".

وكذلك قام حمد الله بالرد على رسالة بيتروس، إذ كتب: "شكرًا على رسالتك، هذه كرة القدم يا أخي!، ولا تنس أننا من نصنع التاريخ أينما ذهبنا".

لماذا تم فسخ عقد حمد الله؟

الأنباء تعدد حول هذا، فهناك من يؤكد أن سخرية من قرار النادي بإقامة تدريبات صباحية للفريق في الساعة التاسعة، هي السبب، حيث ظهر متهكمًا على القرار رفقة الثنائي عبد الرحمن العبيد ووليد عبد الله. (طالع التفاصيل)

وهناك أنباء أخرى وهي الأقوى، توضح أنه قام بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه المدير التنفيذي للنادي، مهددًا إياه، بعدما تشاجر مع الجهاز الفني للفريق لعدم الدفع به في المباريات. (طالع التفاصيل)

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