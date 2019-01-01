تقارير: الكويت الكويتي يعرض 4 ملايين دولار لضم حمد الله

هل يرحل حمد الله عن النصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرغب نادي الكويت الكويتي، في ضم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر السعودي، والهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبد الرزاق حمد الله قاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في اعتلاء قائمة هدافي الدوري برصيد 35 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي.

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية إلى أن نادي الكويت الكويتي عرض مبلغ 4 ملايين دولار، في الموسم الواحد، للحصول على خدمات حمد الله.

العرض الكويتي جاد، وتمت مخاطبة نادي النصر بشكل رسمي، لإنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن، في ظل الغياب الإداري، لتعذر وجود مرشح رئاسي خلال الوقت الحالي.

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عبد الرزاق حمد الله اشترط الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار، بالإضافة لبعض المزايا المالية الأرى، في ظل عدم تجديد عقده مع النصر حتى الآن.

نادي الكويت برئاسة خالد الغانم، يسعى لتدعيم صفوف فريقه باللاعب المغربي، من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ولم يشارك حمد الله رفقة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، بسبب بعض المضايقات التي تعرض لها من زملائه بالفريق.