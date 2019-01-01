عبد الرزاق حمدالله في قطر .. إصابات صعبة ونجاح هائل وسجل رائع ضد السد

مهاجم النصر يستعد للعودة إلى قطر واللعب ضد السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يحل النصر السعودي يوم الإثنين القادم ضيفًا على السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان بطل الدوري السعودي قد انتصر ذهابًا بنتيجة 2-1، ولذا عليه الخروج بنتيجة الفوز أو التعادل أو الخسارة بشرط إحراز هدفين في استاد حمد بن جاسم بنادي السد ليحسم تأهله لنصف نهائي البطولة ويُواجه أحد مواطنيه "الهلال والاتحاد".

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ويستعيد النصر في تلك المباراة هدافه ومهاجمه الفذ عبد الرزاق حمدالله بعدما غاب عن لقاء الذهاب في الرياض للإصابة، وتُعول جماهير العالمي كثيرًا على الهداف المغربي لقيادة الفريق لنصف النهائي.

حمدالله سيعود إلى قطر التي تواجد خلالها منذ صيف 2015 حتى نهاية موسم 2017-2018، هناك عاش كابوس الإصابات الصعب وكذلك حلم النجاح الكبير، والمطمئن لجماهير النصر هو سجله المذهل ضد السد.

مسيرة عبد الرزاق حمدالله في قطر

المهاجم صاحب الـ29 عامًا وبعد تجربة مثمرة في الصين انضم للجيش القطري في يوليو 2015، وقد لعب معه موسمين قبل أن ينتهي عقده ويختار التوقيع للريان ويلعب معه عامين آخرين قبل الرحيل للسعودية وارتداء قميص النصر.

وتُوج حمدالله في موسمه الأول 2015-2016 بلقب هداف دوري نجوم قطر مناصفة مع تاباتا مهاجم الريان برصيد 21 هدفًا لكل منهما، لكنه تعرض لإصابة صعبة على مستوى الركبة في مرحلة الإعداد للموسم التالي أبعدته عن اللعب كامل الموسم بعدما قرر الجيش استبعاده من قوائمه المحلية والقارية والتعاقد مع سيدو كيتا بدلًا منه.

انتهى عقد حمدالله مع الجيش الذي تم دمجه مع لخويا ليُولد نادي الدحيل صيف 2017، وهنا قرر الرحيل للريان ووقع معه عقدًا لمدة عامين.

استعاد المهاجم المغربي مستواه الممتاز من جديد بعد تعافيه من الإصابة ورغم ابتعاده عن اللعب لموسم كامل، لكن نهاية الموسم لم تكن سعيدة بتعرضه لإصابة أخرى خطيرة في آخر مباريات دوري نجوم قطر أمام الأهلي.

حمدالله تعرض لكسر في كاحله خلال إبريل 2018 بعدما أحرز 17 هدفًا في دوري نجوم قطر لينتهي موسمه ويبتعد عن اللعب في دوري أبطال آسيا، وفي أغسطس من نفس العام أعلن فسخ عقده بالتراضي مع الفريق القطري والانضمام للنصر.

رحلة حمدالله في قطر أسفرت عن إحرازه 54 هدفًا خلال 3 مواسم لعب فيهم موسمين وتحديدًا 50 مباراة.

ما هي أرقام عبد الرزاق حمدالله أمام السد؟

لعب حمدالله 5 مباريات أمام السد، 4 منها في دوري نجوم قطر والأخيرة ضمن كأس قطر.

المواجهة الأولى كانت بقميص الجيش موسم 2015-2016 من الدوري القطري، وأحرز خلالها هدفين وقاد الجيش للفوز 4-2.

المباراة الثانية في إياب نفس الموسم، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2 وسجل حمدالله أحد هدفي الجيش.

المباراة الثالثة كانت في نصف نهائي كأس قطر 2016، ونجح في قيادة الجيش للفوز 3-2 والعبور للمباراة النهائية وقد أحرز هدفًا من ثلاثية فريقه.

المواجهة الرابعة كانت بقميص الريان في ذهاب موسم 2017-2018 من دوري نجوم قطر، ونجح في إحراز هدف وقيادة فريقه للفوز 2-1.

المواجهة الأخيرة لحمدالله مع السد كانت في إياب الدوري القطري لنفس الموسم وانتهى بخسارته مع فريقه 2-0.

إجمالي الأرقام السابقة تقول أن حمدالله لعب 5 مباريات ضد السد القطري فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وقد أحرز في مرماه 5 أهداف.

تُرى هل يُضيف مهاجم النصر المزيد من الأهداف في رصيده ضد السد خلال المواجهة القادمة في دوري أبطال آسيا؟