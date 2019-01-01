أبها الضحية الـ17 لحمدالله في الدوري السعودي

هداف النصر سجل هدفين ضد أبها في تاسع جولات الدوري السعودي

أحرز عبد الرزاق حمدالله هدفين خلال مباراة فريقه النصر ضد أبها في تاسع جولات الدوري السعودي يوم أمس، ليُضيف بذلك الفريق الصاعد هذا الموسم لقائمة ضحاياه.

ويُعد أبها هو الفريق الـ17 الذي يُسجل حمدالله في مرماه منذ انضم للنصر صيف 2018.

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وقد نجح المهاجم المغربي في ترك بصمته أمام جميع فرق الدوري السعودي خلال الموسم الماضي باستثناء الفيصلي، وأضاف لقائمة ضحاياه هذا الموسم فريق ضمك بإحراز أحد هدفي انتصار النصر في الجولة الأولى من البطولة.

النصر سيواجه الفيصلي يوم الأربعاء القادم في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة، وستكون تلك فرصة حمدالله ليُصبح اللاعب الذي سجل أمام كافة الفرق التي لعب ضدها في الدوري السعودي.

وسيتبقى له فريق العدالة الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين، إذ سيواجهه مع النصر في الجولة الـ12 وتحديدًا في الخامس من ديسمبر القادم.