عبد الرحمن بن مساعد نافيًا خبر وفاته: اتقوا الله في مشاعر أحبائنا

رئيس الهلال الأسبق تتردد أنباء كاذبة عن وفاته بين الحين والآخر

نفى الأمير عبد الرحمن بن مساعد؛ الرئيس الأسبق لنادي الهلال السعودي، أنباء وفاته، معربًا عن استيائه من عدم مراعاة مشاعر أحبائه.

بعض الأنباء كانت قد انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الأحد، تزعم وفاة الأمير، وهو ما تفاعل معه عدد من رواد الموقع.

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وكتب بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ما أسوأ من يحرص على أن يكون أول ناقلي خبر وفاة أحد والمسارعة بإعلان ذلك، والأسوأ من ذلك من يروج وفاة شخصية عامة - الترند اليوم-".

وأضاف: "كل إنسان بما في ذلك الشخصيات العامة له أحباء وأصدقاء .. اتقوا الله فيهم وفي مشاعرهم .. أنا سبق وتوفيت مرتين بنفس الطريقة .. لا تستعجلوا كلنا سنموت!".

ما أسوأ من يحرص على أن يكون أول ناقلي خبر وفاة أحد والمسارعة بإعلان ذلك والأسوأ من ذلك من يروج اشاعة وفاة شخصية عامة- الترند اليوم-

كل انسان بما في ذلك الشخصيات العامة له أحبة وأصدقاء .. اتقوا الله فيهم وفي مشاعرهم .. أنا سبق توفيت مرتين بنفس الطريقة .. لا تستعجلوا كلنا سنموت! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) December 8, 2019

يذكر أن الأمير بن مساعد تولى من قبل رئاسة نادي الهلال لعدة سنوات، حصد خلالها الزعيم لقب الدوري السعودي مرتين موسمي 2009-2010 و2010-2011، بجانب خمسة ألقاب متتالية من كأس ولي العهد من عام 2009 وحتى 2013، قبل أن يتقدم باستقالته في عام 2015، لخسارة لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي.