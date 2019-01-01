الدوسري: سنلعب أمام السد للفوز فقط وليس التعادل

لاعب النصر السعودي يتحدث عن مواجهة السد القطري

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد عبد الرحمن الدوسري، لاعب فريق نادي النصر، على أن فريقه مستعد لمواجهة السد القطري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

السد يستضيف النصر مساء غدٍ الأثنين في قطر، إياب دور الربع نهائي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

الدوسري قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نحن هنا لتحقيق طموحنا والفوز فقط دون النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب".

حمد الله Vs بونجاح - من سيتفوق بلقاء السد والنصر؟

لاعب النصر واصل: "نعرف فريق الخصم جيدًا، وسنطبق ما تدربنا عليه، وما وجهنا به المدرب روي فيتوريا خلال اللقاء".

واختتم عبد الرحمن الدوسري تصريحاته قائلًا: "بالتأكيد أننا حققنا نتيجة إيجابية، ولكننا لم نحضر إلى هنا لتحقيق التعادل، ولكن لتحقيق الفوز فقط".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النصر على السد بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.