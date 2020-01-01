عبد الحق نوري .. غصة في قلب فان دي بيك قادته لقمة أوروبا

أكثر من مجرد زملاء في فريق واحد، لقد كانا جزءًا من عائلة

"34؟ هو رقم خاص بالنسبة لي بسبب صديقي عبد الحق نوري، إنه صديق عزيز وأنا مقرب لعائلته وشقيقه، ولذلك قررت أن أرتدي قميصه"

هكذا جاء التصريح الأول للنجم المنضم حديثًا إلى صفوف مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك، بعدما قرر أن يرتدي القميص رقم 34 من أجل صديقه عبد الحق نوري.

وكان نوري قد أفاق من غيبوبته في مارس الماضي، وذلك بعد نحو 3 سنوات من التعرض لتلف في المخ نتيجة سقوط على رأسه في مباراة ودية أمام فيردر بريمن، تلك التي قام منها ولكنه سقط بعدها بدقائق مغشيًا عليه.

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ترك نوري جرحًا في قلب أصدقائه ومن لعبوا معه في شبان أياكس، حيث تدرجوا في الفئات السنية سويًا وفرحوا معًا وتجرعوا كؤوس الخيبة معًا، ولكنه تركهم لغيبوبته التي طالت لـ 3 سنوات ونشرت الحزن في قلب كل من حوله.

أمين يونس كتب له رسالة مؤثرة قبل أشهر اختتمها بتلك العبارات "اليوم نوري لم يعد كذلك، مع الأسف لن يلعب مرة أخرى. لكن نحن، لن ننساه أبداً. أرتدي رقمه 34 في ناديي الحالي لإظهار احترامي له. لتذكر كل تلك اللحظات الجميلة التي كانت لدينا معًا كل يوم. منذ مأساة 8 يوليو 2017، زرت عائلته مرارًا وتكرارًا وأعلم أنه في أيد أمينة. والداه وإخوته يتعاملون مع الوضع بطريقة رائعة. إنني أتطلع بالفعل إلى الزيارة القادمة. ومن يدري، ربما في يوم من الأيام سيتعرف علي مرة أخرى، ونضحك معًا كما ضحكنا في الماضي"

واليوم، ينتقل دوني فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد، ويقرر في حلقة جديدة من سلسلة الوفاء لعبد الحق نوري ارتداء الرقم 34 الذي كان يتمنى أن تطول فترة ارتدائه لنوري.

فان دي بيك عانى من فترات صعبة في مسيرته حتى وصل إلى الفريق الأول، أبرزها تلك اللحظة التي شغلت فيها العائلة كلها حول صحة شقيقه رودي الذي عانى من ورم في ظهره احتاج إلى عملية جراحية والكثير من الرعاية.

كان فان دي بيك محظوظًا بالاعتماد على الدعم من وجود ملهم آخر في حياته في أياكس، كان هو صديقه عبد الحق نوري، الذي قدم له الدعم.

عندما كان شقيقه يتعافى من أثر العملية الجراحية، دعم عبد الحق نوري أخيه في مباراة شباب أياكس أمام أيندهوفن من خلال الكشف عن قميص أبيض عليه صورة رودي وكلمة القوة مطبوعة عليها.

هذه القصة استمرت حتى مباراة فيردر بريمن في 2017 والتي دخل بعدها نوري في غيبوبته، وخلال 3 سنوات كان فان دي بيك بجانب عائلته وشقيقه ولم يتركهم يواجهون الآلام وحدهم.

مانشستر يونايتد ودوني فان دي بيك .. لماذا؟

اليوم يُبقي فان دي بيك رقم نوري مرفوعًا يرفرف تمامًا كما فعل أمين يونس منذ شهور، ينتظران اللحظة التي يخطو فيها نوري أولى خطواته على الأرض، ليشاهدهما يتألقان اليوم، ويضحكان معًا كما ضحكا في الماضي.