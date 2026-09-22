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Lars Capiau
ترجمه

شقيق عبد الحق نوري: أخي أثبت بالفعل أن الأطباء مخطئون!

عبد الحق نوري
هولندا
أياكس

تحدث عبد الرحيم نوري باستفاضة عن حالة عبد الحق نوري في حوار صريح مع ماتيس فان نيوكيرك..

نوري كان قد سقط في إحدى المباريات عام 2017، مصابًا بأزمة قلبية مفاجئة، تسببت في تلف في الدماغ، ودخل على إثرها في غيبوبة طويلة، قبل أن تتحسن حالته في السنوات الأخيرة.

ويقول عبد الرحيم نوري في برنامج «Schuilen in Schoonheid»: "حالته جيدة، وهو في حالة مستقرة، خاصةً إذا قارناها بالفترة الأولى. عندما انتقل أخي من النمسا إلى هولندا، كانت تلك حقًا فترة غريبة جدًا. إذا قارنتها بالوضع الحالي، فإن الأمور تسير بشكل أفضل بكثير".

يوضح شقيقه أن نوري لا يستطيع التواصل لفظياً: "هناك شكل من أشكال التواصل، لكنه لا يستطيع التحدث كما نفعل أنا وأنت. نحن مقتنعون تماماً بأنه يسمع كل شيء ويفهمه ويتابع ما يدور حوله. والعكس صحيح أيضاً، فنحن نحاول قراءة أفكاره وفهمها".

لا يستطيع عبد الرحيم التنبؤ بما سيكون عليه مستقبل نوري، حيث علق: "ليتني أعرف"، ثم تنهد وتابع: "لكن يمكنني القول: كان هناك أطباء توقعوا عمرًا معينًا، لكنه أثبت العكس. ونحن كعائلة سعداء بذلك أيضًا.

"نحن نؤمن بأنه طالما هو على قيد الحياة، فكل شيء ممكن. أنا أتفهم الأطباء، ولا أريد أن أقول أي شيء سلبي. فهم لا يتحدثون أبدًا بشكل إيجابي حقًّا عن توقعاتهم. ولا ألومهم على ذلك، فأنا أتفهم الأمر أيضًا. فإذا كانوا إيجابيين أكثر من اللازم، فسيكون هناك من يلومهم على ذلك. لكن من ناحية أخرى، أعتقد أنه يكفي أن يقولوا ببساطة (هذا هو الوضع، ولا نعرف ما سيحدث في المستقبل، ونأمل في الأفضل)، على سبيل المثال. لكن أخي أثبت بالفعل أشياءً قال الأطباء إنها مستحيلة".

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