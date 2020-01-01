عبد الحفيظ يكشف حقيقة رفع اسم أجايي وعودة الشحات إلى العين

هل يعود حسين الشحات إلى العين الإماراتي؟

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، على أن فريقه سيسافر إلى النيجر عبر طائرة خاصة، من أجل افتتاح مشوار الفريق بالنسخة الجديد من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

الأهلي يواجه فريق سونديب من النيجر، يوم 23 ديسمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير القادم.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر السفر إلى النيجر عبر طائرة خاصة".

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مدير الكرة بالأهلي تابع: "بعدما درست الإدارة كافة الظروف خلال الفترة الأخيرة، تم الاستقرار على السفر عبر طائرة خاصة، لتفادي إرهاق اللاعبين، خاصة أن الرحلة العادية سيتخللها ترانزيت في إثيوبيا".

وواصل: "قرار السفر إلى النيجر عبر طائرة خاصة أيضًا تم اتخاذه، من أجل الحفاظ على اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وكشف عبد الحفيظ عن موقف جونيور أجايي بعد الإصابة التي تعرض لها والتي ستجعله يغيب 3 أشهر عن الملاعب، حيث قال: "لا صحة لما تردد حول رفع اسم اللاعب من القائمة".

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وعن عودة حسين الشحات إلى العين الإماراتي، قال سيد عبد الحفيظ: "بكرة الاستغناء عن اللاعب غير مقبولة حاليًا، والأهلي لن يفرط في اللاعب، ولا صحة لدخوله في صفقات تبادلية مع العين".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "حسين الشحات سينتظم في تدريبات النادي الأهلي خلال الـ5 أيام المقبلة، استعدادًا للمباريات القادمة للفريق".