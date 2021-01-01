عبد الحفيظ: لا أنتقد الحكم ولكن هدف الأهلي يشبه ما سجله بنشرقي أمام الرجاء

عبد الحفيظ يلق على التعادل أمام فريق البنك الأهلي.

عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن استياءه من أداء حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

الأهلي تعادل مع البنك الأهلي سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة السابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد المكس بالأسكندرية.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات لقناة الأهلي: "المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا للحصول على 3 نقاط، ولكن هذه هي كرة القدم، ولا أريد الحديث عن بعض الأمور، ولكن الأهلي حصل على بطولة الدوري 42 مرة، ولديه شعبية كبيرة عالمية، وأريد الاستفسار، كم حكم دولي جاء لتحكيم مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري هذا الموسم؟ هذا السؤال موجه إلى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام".

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مدير الكرة بالأهلي تابع: "الأندية الكبيرة في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة وليفربول، يحكم مبارياتهم الحكام الذين يمتلكون الشارة الدولية، وحديثي ليس للانتقاد ولكني أتحدث ببساطة".

سيد عبد الحفيظ أردف: "بهاء مجدي مدافع البنك الأهلي لم يرتق من الأرض في كرة الهدف الذي سجله أيمن أشرف، وأستشهد واقعة هدف المغربي أشرف بنشرقي، مهاجم الزمالك في مرمى الرجاء المغربي الموسم الماضي، وأرى أنه صحيحًا ولا أعترض، وأرى هدف شريف أشرف كان صحيحًا أيضًا".

وواصل: "مباراة اليوم كانت في المتناول، وقصرنا خلالها، وكرة القدم دائمًا تعطيك دروسًا، وكنت اشاهد بعض مباريات الدرجة الثانية ووجدت حكام دوليين، وأحترم الحكام الذين قاموا بإدارة مبارياتنا، ولكن قيمة الأهلي واسمه تستحق أن يحكم لنا حكام دوليين".

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الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 17 في صدارة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز التاسع.