عبد الحفيظ: رغم الغيابات - الأهلي قادر على إسعاد جماهيره أمام جيما الإثيوبي

مدير الكرة بالأهلي، يتحدث عن مواجهة جيما الإثيوبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية التي يحققها مؤخرًا، عند مواجهة فريق جيما الإثيوبي، في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيواجه جيما الإثيوبي، مساء الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب في الأسكندرية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "لن نبحث عن أعذار أو مبررات، فالبرغم من الغيابات، الأهلي قادر على إسعاد جماهيره ومواصلة نتائجه الإيجابية خلال مواجهة جيما الإثيوبي".

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مدير الكرة بالأهلي أشار إلى أن فريقه يطمح لتحقيق انطلاقة جيدة في البطولة الإفريقية، عند مواجهة جيما الإثيوبي.

سيد عبد الحفيظ تابع "أمامنا 5 مباريات ضمن المرحلة الصعبة التي تحدثت عنها، والتي تحتاج إلى التركيز الشديد من الجميع".

الأهلي يسعى لتعويض إخفاق النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الترجي التونسي.