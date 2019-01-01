عبد الحفيظ: الموسم استثنائي على الأهلي فقط ولهذا طلبنا مواجهة بيراميدز في الكأس

مدير الكرة: الدوري في يد الأهلي حتى لو تعادلنا أمام المقاولون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فند سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، الضغوطات التي تعرض لها فريقه خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن غريمه التقليدي الزمالك لم يتعرض لمثل هذه الضغوطات، محملًا اتحاد الكرة مسؤولية أزمة الدوري، لكثرة تأجيل المباريات للأبيض.

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وقال عبد الحفيظ، عبر تصريحاته لبرنامج "الماتش": "من بداية الموسم اتفقنا أنه موسم استثنائي وجميع الفرق ستتعرض لضغط كبير بسبب بطولات أفريقيا، وعلى الجميع التحمل، ووصل الأمر أن لعب الأهلي كل 72 ساعة على مدار سبع مباريات فمثلًا خضنا مباراة يوم 24 أغسطس وقبلها بثلاث أيام مع حرس الحدود وقبلها بثلاث أيام مع وادي دجلة وقبلها بأربعة أيام مع الترجي في تونس، وفي يوم 14 مع جيما الإثيوبي ثم يوم 17 مع النجوم ويوم 7 أكتوبر مع الاتحاد السكندري ويوم 10 أكتوبر مع الترسانة، مرورًا بمباراة سيمبا يوم 2 فبراير ويوم 5 فبراير مع إنبي و5 فبراير مع حرس الحدود 8 فبراير ثم في تنزانيا واجهنا سيمبا، ووقتها اعترضنا وطلبنا تأجيل مواجهة الحرس، نظرًا لتأخر عودة البعثة إلى مصر لظروف الطيران، جاء الرد أننا نمر بموسم استثنائي وعلى الأهلي الالتزام، ثم لعبنا مباراة الزمالك في ظروف مناخية صعبة للغاية بعدها بـ48 ساعة كنا نخوض مواجهة الاتحاد السكندري ثم سافرنا بعدها إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز".

وأضاف: "الأهلي طول عمره لا يلعب أي مباراة بين مباراتي الذهاب والإياب في البطولة الأفريقية، أي لا نخوض مباراة طوال عشرة أيام، والموسم الجاري تكرر أن لعبنا مباراة بين مباراتين أفريقيتين أربع مرات، بحجة أن الموسم استثنائي، الأهلي تم تأجيل مباريات له في حالة معارضة يوم مباراة محلية مع نفس يوم مباراة أفريقية، وأتحدى أن يقول أحد أنه تم التأجيل لمنحه فترة إعداد لمباراة أفريقية".

مدير الكرة تابع: "الأهلي تم طحنه في هذا الموسم، تعرضنا لإصابات وأصبح الأهلي يوصف بالمستشفى ما بين 12 إلى 14 لاعب مصاب، ولم نطالب بالتأجيل، إذًا عندما يتعرض منافس لنفس ظروفي في أفريقيا فيجب أن يتعرض لنفس الضغوط التي تعرضنا لها، لكن إذا قارنا فالزمالك تم ضغطه في ثلاث مباريات فقط كل 72 ساعة بينما الأهلي سبع مرات، الأهلي لعب أربع مرات بين مبارياته الأفريقية مقابل مرة وحيدة للزمالك فقط، جمهور الزمالك فوق رأسي، لكن عندما يمر الفريق بنفس ظروفنا فيجب أن يتعامل بالطريقة نفسها التي تعامل بها اتحاد الكرة معنا".

واستطرد: "المشكلة الأساسية التي تواجه أندية مصر كلها أن الزمالك تم تأجيل ثلاث مباريات له هم مواجهة المقاولون في الجولة الـ16 لمواجهة الأبيض لنصر حسين داي الجزائري، ومباراة الإنتاج الحربي التي أُجلت من 1 مايو إلى 15 مايو، نعم كان يحدث تأجيل لمباريات الأهلي في الأدوار النهائية بأفريقيا، لكن هذا كان في المواسم الماضية وليس بالموسم الاستثنائي، وإذا كان أمر التأجيل عاديًا حاليًا فلماذا طلب اتحاد الكرة من الزمالك الإمضاء على الموافقة على إقامة مواجهة الإنتاج يوم 15، بجانب أنه تم تأجيل لقاء المقاولون رغم أن مباراة نصر حسين داي ليست في الأدوار النهاية".

مباراتي الزمالك المؤجلتين - الكشف مواعيد مباريات الجولة الأخيرة وبعض المؤجلات

بسؤاله عن سبب الاعتراض عقب التعادل مع الإسماعيلي، أوضح: "بالنسبة للأهلي فالدوري في يده، المنافسة شديدة للغاية ونقدر الزمالك ونحترمه، لكننا نلعب المباريات كأنها مباريات كؤوس، حتى لو تعادلنا في مواجهة المقاولون المقبلة مرة أخرى، لو فزنا أمام الزمالك فنحصد الدوري، أي أن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري هي مباراة كؤوس، لكن تحركنا لأن قبل مباراة الإسماعيلي بساعات تم الكشف عن مباريات الدوري".

وعلق مدير الكرة بالمارد الأحمر على ما قاله بيراميدز أن الأهلي طلب لعب اللقاء المؤجل بينهما بالكأس، بعدما تأكيد من غياب عبد الله السعيد وعمر الميداني عن المباراة المقبلة، للإيقاف: "لدينا متسع من الوقت، لذلك طلبنا لعب مؤجلاتنا، وفي كل مبارياتنا غاب عنا 15 لاعب ولم نعترض، كنا نخوض مباريات دون أي مهاجم واضطررنا للدفع بوليد سليمان في مركز رأس الحربة عشر مرات ولم نطلب أي تأجيلات".

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن تشكيل لجنة لدراسة أزمة مباريات الدوري، ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع غدًا الإثنين، للخروج بالصورة النهائية للمباريات المتبقية من الموسم.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، يليه بيراميدز بـ69 نقطة من 33 مباراة ثم الزمالك بـ66 نقطة من 29 مباراة.