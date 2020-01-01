عبد الحفيظ: الخطيب منعنا من الحديث عن القمة وصبحي جاهز لصن داونز

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن إمكانية مشاركة رمضان صبحي في المباراة.

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، أصدر قرارًا بمنع اللاعبين والإداريين بالفريق، من الحديث عن مباراة القمة الأخيرة.

الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا، أعلن فوز الأهلي على الزمالك، في مباراة القمة، بعد غياب الفريق الأبيض، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "بعد المباراة أبلغت جميع اللاعبين والجهاز الفني، بقرار رئيس النادي الأهلي، بعدم الحديث عن اللقاء".

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مدير الكرة تابع: "سنتحدث فقط عن مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر لهما يومي 29 فبراير و7 مارس".

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الأهلي أغلق ملف مباراة القمة نهائيًا، والفريق أمامه مباراتين أمام صن داونز، حيث خاض أول تدريب بملعب استاد القاهرة، مساء اليوم.

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وأردف: "رمضان صبحي سيكون جاهزًا بشكل كامل في مباراة صن داونز، حيث كان في المراحل النهائية من التأهيل خلال الأيام الماضية، وخلال أيام سيكون جاهز للمشاركة أمام صن داونز".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "سنتوجه إلى جنوب إفريقيا قبل المباراة بعدة أيام، تحديدًا يوم 2 مارس، على أن تقام المباراة يوم 7 من نفس الشهر القادم".

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز مساء يوم السبت المقبل، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة.