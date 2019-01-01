عبد الحفيظ: الأهلي يضم لاعبين بملايين الدولارات وقتما كان البعض يتعاقد "على النوته"

رد قوي من سيد عبد الحفيظ على رئيس الزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على التشكيك في مصدر قيمة صفقة حسين الشحات، موجهًا رسالة شديدة اللهجة لرئيس الزمالك.

وكان رئيس القلعة البيضاء قد أكد أن الأهلي ضم اللاعب من العين الإماراتي بتمويل قطري مقابل خمسة ملايين دولار.

مؤتمر بوطيب - هجوم على لجنة المسابقات وياسر إبراهيم والأهلي بسبب الشحات

عبد الحفيظ قال، في تصريحاته على قناة الأهلي: "لا نتكلم على أحد في طريقنا، والمنافسة طبيعية سواء في الملعب أو الصفقات، لكن بمجرد انتهاء المباراة، من المفترض أن ينتهي الأمر، لكن ما يحدث لا يرضي أحد سواء أهلاويًا أو غير ذلك، إلا أن ذلك هو السائد".

وأضاف: "التشكيك أصبح في صفقات الأهلي وإمكانياته حتى التمويل، على الرغم من أن الأهلي يأتي بصفقات قوية من أيام فلافيو وجيلبرتو ثم إيفونا وأجايي، الذين قدما للقلعة الحمراء بـ2 ونصف مليون دولار، نحن نأتي بصفقات بملايين الدولارات في الوقت الذي كان البعض يأتي بصفقات على النوتة.

"لا نريد الحديث على أحد، لكن نود أن يحترمنا الجميع، لكن لا يظن البعض أننا سنحترمه وهو لن يحترمنا، الأهلي فوق الجميع، على من يتحدث علينا أن يتحمل، طالما الأمر أصبح خارج النطاق وخارج الملعب".

يذكر أن مجلس الأهلي أعلن بالأمس أنه ستقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس الزمالك، متهمًا إياه بنشر أكاذيب وإهانة كيان النادي. (طالع التفاصيل)