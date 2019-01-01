عبدالله جمعة يقترب من الانضمام لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يستعد للكشف عن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك من الانضمام لقائمة منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

ويقدم عبدالله جمعة أداء أكثر من رائع مع الزمالك في الفترة الأخيرة، مما جعله مرشحًا بقوة للانضمام لمنتخب الفراعنة قبل البطولة.

ووفقًا لما جاء من أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عبدالله جمعة قد ينضم للمنتخب.

وقال شوبير عبر حسابه على "تويتر": " قائمة المنتخب قد تشهد انضمام عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، والاستعانة بعناصر خبرة مثل عبد الله السعيد ووليد سليمان".

وأشار شوبير إلى إمكانية ضم كلًا من عبدالله السعيد ووليد سليمان لقائمة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا والتي ستنطلق الشهر المقبل.

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وتقام البطولة في مصر خلال الشهر المقبل حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.