عبدالفتاح عسيري : فترة توقف الدوري صبت في مصلحة جروس والأهلي

يستقبل الراقي الوافد الجديد على الدوري السعودي ضمك ضمن مباريات الجولة الـ12

أكد عبدالفتاح عسيري مهاجم فريق الأهلي لكرة القدم على جاهزية فريقه للمنافسات المحلية التي يعود لها عن طريقة مواجهة نادي ضمك مساء اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستقبل الراقي الوافد الجديد على الدوري السعودي ضمك ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

عسيري قال عن مباراة اليوم : "تعد المواجهة هامة بالنسبة لنا كلاعبين في ظل الرغبة والإصرار الكبيرين للمنافسة على مراكز المقدمة في سلم الترتيب، ولن يكون اللقاء سهلاً".

وواصل اللاعب الذي شارك رفقة الأخضر السعودي في كأس خليجي 24 تصريحاته : "ندرك صعوبة المواجهة كون ضمك يسعى هو الآخر إلى الظهور بشكل جيد".

وبالحديث عن فترة التوقف قال : " فترة التوقف الأخيرة أسهمت بشكل كبير في ترتيب الأوراق، حيث نعود للعب اليوم بعد فترة توقف طويلة كانت كافية لترتيب الأوراق".

وواصل عسيري حديثه : "فترة التوقف أعطت المدرب السويسري جروس وقتًا جيدًا لمتابعة اللاعبين وتطبيق عديد من النواحي الفنية، وسنلعب من أجل الفوز، وتعرفنا على الطريقة الفنية التي سنلعب بها".

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وفي نهاية تصريحاته استبعد عسيري تأثر أداء فريقه فنيًا جراء الغيابات بداعي الإصابات، وقال، "هناك غياب كبير بداعي الإصابات ولن يكون مقتصرًا على ذلك، بل أيضا لدينا خمسة لاعبين موجودون مع المنتخب السعودي الأولمبي لكن هذا لا يمنع من ظهورنا بشكل جيد كون هناك البديل الجاهز".