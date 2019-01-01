عبدالفتاح آدم: قدمنا مباراة كبيرة.. ومن الصعب الاحتفال أمام التعاون

النصر يفوز على التعاون في الدوري السعودي

تحدث عبدالفتاح آدم مهاجم النصر السعودي عن الفوز على التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم.

النصر حقق فوزًا هامًا على التعاون بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير، ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب "الملز".

أضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني في مرمى التعاون فريقه السابق، وأكمل ريمونتادا النصر أمام سكري القصيم، في المبرااة التي أقيمت بينهما اليوم.

وقال آدم في تصريحاته عقب اللقاء: "الحمدلله على كل حال ببارك لجمهورنا الكبير على هذا الانتصار والصدارة وإن شاء الله دايما من انتصار لانتصار".

وأضاف: "بالنسبة لتسجيلي الهدف وعدم الاحتفال بالطبع أحترم فريقي السابق صعب أني أسجل وأقوم بالاحتفال بعد ذلك أمام التعاون".

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وتابع عبدالفتاح آدم: " قدمنا مباراة كبيرة وصعبة اليوم ونستحق الـ3 نقاط، كان الإمكان أن نخرج بنتيجة أكبر لكن الأهم دائمًا هو نقاط المباراة".

ويتصدر النصر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 23 نقطة بعد مرور 11 مباراة حيث حقق 7 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى خسارتين.