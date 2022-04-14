عبدالغني: دخلت الأهلي بزي الاتحاد .. واللاعب السعودي شخصيته ضعيفة

كشف حسين عبد الغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب السعودية السابق، عن كواليس دخوله ناديه بزي غريمه التقليدي الاتحاد، متحدثًا عن شخصية اللاعب السعودي، وفشل احترافه الأوروبي.

اللاعب السعودي ضعيف الشخصية

خلال تصريحات لبرنامج "ذات" مع الأسطورة سامي الجابر، قال عبد الغني: "في المنتخب منذ فترة قريبة، لأنني عندما انضممت لصفوفه منذ 6 سنوات، قلت الله يكون في عون اللاعبين الجدد، لأنني رأيت أنه لا يوجد تنافس بين اللاعبي، والأمور الآن أصبحت مالية أكثر".

وواصل: "في الأول لم نحصل على أموال للعب مع المنتخب السعودي، وكل شيء كان له ميزة".

لاعب الأهلي السابق وأضاف: "اللاعبون السعوديون الموجودين في الملعب حاليًا، اختلفت شخصياتهم وليس المستوى، لأنني أرى أن اللاعب السعودي باستثناء مجموعة بسيطة ضعيف الشخصية داخل الملعب".

وتابع: "عندما لعبت في الفريق الأول، كنت أشوف نجوم يتمنى أي شخص يتصور معهم وليس يلعب معهم، هؤلاء اللاعبين استطاعوا أن يحتوون الجيل الجديد، عكس اللاعبين الذين يقوموا بمحاربة الجدد".

حسين عبدالغني: اشوف اللاعبين السعوديين باستثناء مجموعة بسيطة ضعيفين شخصية داخل الملعب#ذات_حسين_عبدالغني@SamiAlJaber pic.twitter.com/V42xUc4Jb8 — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 13, 2022

كيف دخل حسين عبد الغني الأهلي بقميص الاتحاد؟ وما سبب فشل احترافه؟

وكشف عبد الغني عن كواليس أول يوم له داخل الأهلي، حيث قال: "أول يوم دخلت النادي الأهلي بلبس نادي الاتحاد، لم يكن هناك تعصب بين الجماهير، وكنا صغار في السن وانضممت للاتحاد أولًا، وسبحان الله لم أفضل أن أكمل عقدي لأنني أحب النادي الأهلي، ووالدي يحب نادي الوحدة".

واستطرد قائلًا: "الكابتن أمين دابو رحمه الله قال لي باستغراب جئت إلى النادي الأهلي بزي نادي الاتحاد".

وأضاف: "وصلني العديد من العروض بعد عام 1998 من فريق بوخارست الروماني الذي كان يلعب دوري أبطال أوروبا، وكنت متفق على كل شيء معهم وبالموافقة من الأهلي".

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلًا: "لكن عندما ذهبت وجدت تدخل من شخصيات من الصعب أن ترفض لهم طلب، وأقنعوني بعدم الانتقال واستمريت مع الأهلي بعدها".

حسين عبدالغني: بعد 1998م وصلت لي عروض للاحتراف لكن في شخصيات تدخلت وأقنعتني بعدم الانتقال#ذات_حسين_عبدالغني@SamiAlJaber pic.twitter.com/baFOiSZaX0 — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 13, 2022

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