عبد العزيز الفيصل يحصل على جائزة النقاد

تكريم خاص لرئيس هيئة الرياضة السعودية

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

حصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مساء أمس الخميس على جائزة القادة تحت 40 عامًا لعام 2019 على مستوى العالم.

الفيصل تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة خلفًا لتركي آل الشيخ.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر صورة للأمير عبد العزيز وهو يحمل الجائزة التي أقيمت فعالياتها في مدينة لندن بالعاصمة البريطانية.

سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتسلم جائزة القادة تحت 40 عام لعام 2019 على مستوى العالم من منصة قادة الرياضة (ليدرز) في لندن pic.twitter.com/RCJxbPm5nl — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 10, 2019

جدير بالذكر أنّ رئيس الهيئة تواصل هاتفيًا مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، لتهنئته بفوز الأخضر على سنغافورة في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا وكأس العالم.

وحرص الأمير عبد العزيز على توجيه التحية للاعبين والطاقم الفني وجميع الإداريين في المنتخب متمنيًا لهم التوفيق أمام فلسطين يوم الثلاثاء المقبل.