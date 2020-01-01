عبدالرزاق حمد الله لزميله : اسمي ذكر لله وفعلي عقوبة

كان حمد الله قد ظهر في مقطع فيديو مع زميله محسن متولي لاعب الرجاء المغربي في بث مباشر

كشف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله عن العلاقة الجيدة بينه وبين جماهير نادي النصر السعودي، وذلك في تصريحاته مع زميله محسن متولي لاعب نادي الرجاء المغربي.

وكان حمد الله قد ظهر في مقطع فيديو مع زميله محسن متولي لاعب الرجاء المغربي في بث مباشر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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وقال حمد الله في مقطع الفيديو : "جماهير النصر تضرب مثل بينهم وبين المنافسين ويقولون : حمد الله اسمه ذكر وأفعاله عقوبة".

وشرح اللاعب المغربي المقولة قائلاً : "بمعنى أنك ستأخذ ثواب لو ذكرت الاسم، ولكن عقوبة في الملعب فمن الممكن التسجيل في مرمى فريقك".

وكان محسن متولي، لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، قد أشاد بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب عبد الرزاق حمد الله، المحترف في فريق النصر.

وأكد متولي أن اللاعب حمد الله، يعد من أفضل المهاجمين في الوقت الراهن، إذ يتوفر على مؤهلات أكثر من رائعة.

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وأشار لاعب الرجاء إلى أنه تعرف على حمد الله الذي يتميز بأخلاق عالية عن قرب، عندما جاوره في فريق الريان القطري، إذ كان وقتها هدافًا للفريق.

عبدالرزاق حمدالله بيشرح لزميله محسن متولي مقولة جماهير #النصر : حمد الله اسمه ذكر وأفعاله عقوبة. pic.twitter.com/mMNsRU7u8l

— كابتن ماجد (@MagedGazr) April 7, 2020