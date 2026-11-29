مع فشله في هز شباك الأهلي بالأمس وإهداره بعض الفرص، أصبح المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم التعاون، محل جدل في ظل تراجع مستواه بشكل ملحوظ عما كان عليه مع النصر، الاتحاد والشباب من قبل.
الساطي تلقى الهزيمة رفقة سكري القصيم، أمس السبت، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي 2026-27.
هدف التعاون الوحيد سجله نديم بايرامي، فيما اكتفى المغربي بالرعونة أمام مرمى السنغالي إدوارد ميندي، الذي كان بالمرصاد للتسديدات.
ميندي يستفز حمدالله
وعقب المباراة، استفز ميندي المهاجم المغربي بعد فشله في هز شباكه، كونه حرمه من معادلة رقم السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي الأسبق، كهداف تاريخي للاعبين الأجانب في دوري المحترفين السعودي برصيد 161 هدفًا مقابل 160 للساطي.
وقام ميندي بنشر نتيجة مواجهة الأهلي والتعاون، عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستجرام"، مشيرًا إلى حساب عمر السومة، مع توجيه التحية العسكرية له.
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بتال القوس ينتقد لياقة حمدالله
على جانب آخر، انتقد الإعلامي الرياضي بتال القوس الحالة البدنية لعبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أن جسده لم يعد يشبه لاعبي كرة القدم، مقارنة إياه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم فارق العمر بينهما.
وقال القوس، عبر حلقة الأمس من برنامجه "في المرمى": "هل أبالغ إن قلت إن جسد حمدالله لا يبدو كجسد لاعب كرة قدم؟، رغم أنه أصغر من كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ألكساندر لاكازيت، هناك كُثر أكبر منه، لكن تكوينه الجسدي هل هو طبيعي؟، حتى مرونته فقدها".
من جانبه، أرجع اللاعب السابق إبراهيم غالب زيادة وزن المغربي إلى إصاباته الكثيرة في الموسم الجاري، مضيفًا: "هو لا يخوض خمس مباريات متتالية مع التعاون ثم يتعرض لإصابة جديدة" (إحصائية غير سليمة – ملاحظة محرر).
جدير بالذكر أن حمدالله خاض 14 مباراة مع التعاون في الموسم الجاري، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، في مختلف البطولات.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!
كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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