صلاح في المركز الأخير .. حمد الله أفضل لاعب عربي بعام 2020

هداف النصر السعودي يكتسح نجوم الهلال وليفربول والأهلي المصري

أعلنت شبكة "CNN" الإخبارية العالمية اختيار المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، كأفضل لاعب عربي بعام 2020، الذي يشرف على الانتهاء.

النسخة العربية من الشبكة كانت قد طرحت استفتاءً أمام الجماهير، شهد منافسة المغربي مع المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، سالم الدوسري؛ نجم الهلال السعودي، ومحمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي المصري.

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وحصل حمد الله على الأفضل بعدما وصلت نسبة التصويت له 40%، تلاه الدوسري بنسبة 29%، ثم الشناوي 26%، وأخيرًا صلاح بنسبة 5%.

وكان الدوسري قد فاز بلقب عام 2019 من الاستفتاء نفسه، وسبقه الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ لاعب الجزيرة الحالي، إذ حصد اللقب بعام 2018 وقتما كان لاعبًا في العين الإماراتي.

حمد الله في عام 2020 حصد لقب السوبر السعودي مع العالمي، بجانب لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 برصيد 29 هدف، وهداف دوري أبطال آسيا بسبعة أهداف، بالإضافة لوصوله لنصف نهائي دوري الأبطال قبل أن يودع البطولة على يد برسبوليس الإيراني.

ويختتم المغربي العام الحالي بطريقة سيئة، إذ أنه يعاني من تراجع في الأداء، بجانب إهداره ثلاث ضربات جزاء متتالية، وإحرازه هدف وحيد في خمس مباريات بالدوري السعودي.