فيديو | ضغط على الركراكي واستقبال حار .. جمهور المغرب يحتفل بحمد الله بطريقته

عبد الرزاق حمد الله شارك لمدة تسع دقائق في تعادل المغرب أمام كرواتيا

استقبال حماسي للغاية من قبل جمهور المغرب لعودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله، للظهور الدولي من جديد بعد غياب سنوات.

مهاجم الاتحاد السعودي شارك اليوم الأربعاء، لمدة تسع دقائق فقط، في تعادل منتخب بلاده أمام كرواتيا سلبيًا دون أهداف، في افتتاح مشوار أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.

احتفظ وليد الركراكي؛ المدير الفني للمغرب، بحمد الله على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، والاعتماد على يوسف النصيري بدلًا منه، أغضب الجمهور الحاضر في استاد البيت.

وهتف الجمهور بقوة لحمد الله أثناء المباراة، مطالبًا بالدفع به، خاصةً وأنه رغم إصابة النصيري وخروجه، دفع الركراكي بيحيى عطية الله، واستمر في احتفاظه بمهاجم العميد على الدكة.

وفور نزول عبد الرزاق في الدقائق الأخيرة من المباراة، اهتز ملعب البيت بالهتاف المغربي للاعب، مرحبين بعودته من جديد، وإن كانت لدقائق معدودة.

خاص - عدسة GOAL 🚨



لحظة نزول الجلاد حمدالله وفرحة من جماهير المغرب 🤩🔥#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/NPr6sd77Ia — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 23, 2022

يذكر أن آخر ظهور رسمي لحمد الله مع منتخب المغرب كان في عام 2015، خلال مواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.