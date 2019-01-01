عبدالحفيظ يوضح ترتيبات الأهلي للمعسكر الخارجي

الأهلي يستعد لخوض معسكر خارجي الشهر الجاري

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن استعدادات الفريق للمعسكر الخارجي خلال فترة التوقف الدولي في الوقت الحالي.

وقرر اتحاد الكرة المصري تأجيل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، لما بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات صحفية: "الجهاز الفني بقيادة فايلر قرر خوض تدريبات يومية فقط دون لعب مباراة ودية قبل المعسكر الخارجي".

وأضاف: "من الممكن أن نسافر لنبدأ المعسكر الخارجي أخر الشهر الجاري، أو بداية نوفمبر المقبل في أبعد الحدود للاستفادة من فترة التوقف".

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وتابع: "نفاضل في الوقت الحالي بين ثلاثة أماكن وهم الإمارات والكويت وعمان، لإقامة المعسكر الخارجي المقبل هناك".

ويسعى الأهلي للحفاظ على الأداء الرائع في الدوري المصري الممتاز بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.