عبدالإله مؤمنة : العجز المالي على الأهلي وصل لـ 80 مليون ريال وهذا موقف جروس

كان هذا العجز قد تسبب في رحيل مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

كشف عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة أهلي جدة الجديد عن العديد من الكواليس التي يُعاني منها ناديه خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع قدومه لرئاسة النادي.

وفي تصريحات لقناة العربية أكد رئيس الراقي الجديد أن الفريق يعاني من عجز مالي يفوق 80 مليون ريال، مضيفاً أنه يحتاج إلى دعم أعضاء الشرف والهيئة العامة للرياضة.

وكان هذا العجز قد تسبب في رحيل مجلس إدارة النادي الأهلي السابق برئاسة أحمد الصائغ، بعد إثبات العديد من المخالفات المالية.

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مؤمنة قال في تصريحاته للعربية : "النادي حاليًا يمر بمرحلة صعبة، كان من الصعب الحصول على تقرير مالي دقيق، وهناك عجز يصل إلى 80 مليون ريال".

بالتحول للحديث عن الفريق من الناحية الإعلامية قال مؤمنة : أؤكد لكم إنني قادر على الانسجام مع السياسة الإعلامية للأمير منصور بن مشعل.

وفيما يخص الناحية الفنية وتعليقه على أداء جروس : "المدرب السويسري بالتأكيد لديه إيجابيات وسلبيات ولكن نحن نعيش فترة استقرار في كل ما يتعلق بالفريق".

جروس في دائرة الخطر ضمن تغييرات منتظرة بالأهلي

وفي نهاية تصريحاته تحدث مؤمنة عن أعضاء إدارته، وقال : "مجلس الإدارة الجديد يملك خلفية استثمارية وإدارية كبيرة، وأعلم أن النتائج الجيدة ستعيد الجماهير للملعب".