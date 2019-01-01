عامر عامر يدخل حسابات الأهلي في الصيف

الأهلي يسعى لتدعيم حراسة المرمى في الموسم المقبل

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي سيسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يعاني في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى حراسة المرمى، حيث لم يتواجد سوى محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة، بالإضافة لانخفاض مستوى إكرامي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي دخل حسابات الأهلي. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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ويتواجد في الأهلي كلًا من شريف إكرامي ومحمد الشنوي وعلي لطفي، ولكن الأحمر يسعى لتدعيم صفوفه لفترة زمنية بعيدة.

وأشارت التقارير أن الأهلي وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع عامر عامر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويسعى الأهلي لبناء فريق قوي في الفترة المقبلة، لتفادي نفس الأخطاء الذي وقع بها في بداية الموسم الحالي في جميع المسابقات.